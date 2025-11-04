SCHWABACH. (1037) Am Dienstagnachmittag (04.11.2025) geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Anbau eines Wohnhauses in Schwabach in Brand. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl aus und richtete einen hohen Sachschaden an.



Das Feuer brach gegen 13:45 Uhr mutmaßlich im Bereich eines Anbaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Pinzenberg (Schwabach) aus. Von hier griff es auf das Wohnhaus über. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Bewohner der umliegenden Häuser verließen diese vorsorglich. Das Übergreifen der Flammen auf weitere Nachbargebäude konnte durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren verhindert werden. Etwa eine Stunde nach Brandausbruch war das Feuer gelöscht.

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung erging zwischenzeitlich eine Warnmeldung an die umliegenden Anwohner, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Nach derzeitigem Stand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Schwabacher Kriminalpolizei. Die Ermittler bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt