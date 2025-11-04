HOF. Zu einem ganz besonderen Termin wurde Eduard Wunder Ende Oktober in das Büro des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Hof, Leitender Polizeidirektor Günter Greim, eingeladen. Er hatte am Abend des 01.09.2025 ein besonders hohes Maß an Zivilcourage gezeigt.

Gegen 18:00 Uhr hatten drei junge syrische Brüder in einer Eisdiele in der Hofer Innenstadt zunächst randaliert, Angestellte verletzt und sich dann trotz angedrohten Schusswaffengebrauchs teilweise der polizeilichen Festnahme im Bereich des Sonnenplatzes widersetzt. Einer der Männer versuchte hierbei, fußläufig in die Altstadt zu flüchten. Herr Wunder stellte sich dem Flüchtenden in den Weg und versuchte, ihn festzuhalten. Nachdem dieser dadurch deutlich verlangsamt wurde, gelang es den verfolgenden Beamten der Polizeiinspektion Hof, ihn zu fassen und zu Boden zu bringen.

Der Fall erregte insbesondere durch ein in den sozialen Medien verbreitetes Handyvideo bundesweit mediale Aufmerksamkeit.

Durch sein uneigennütziges und couragiertes Eingreifen trug Herr Wunder entscheidend dazu bei, die Flucht eines Straftäters zu verhindern und dessen erfolgreiche Festnahme zu ermöglichen. Für dieses hohe Maß an Engagement und Hilfsbereitschaft sprach Günter Greim dem Mitbürger seine Wertschätzung aus und überreichte ihm als Dank ein Anerkennungsschreiben des oberfränkischen Polizeipräsidenten Armin Schmelzer.