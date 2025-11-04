NÜRNBERG. (1033) Ein 37-jähriger polnischer Staatsangehöriger steht im Verdacht am 04.11.2025 aus einem Pkw eine Geldbörse und ein Mobiltelefon entwendet zu haben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte er festgenommen werden.

Der Tatverdächtige öffnete gegen 02:00 Uhr im Thumenberger Weg eine Autotür, während sich die Fahrerin noch in der Nähe befand und nahm unter anderem eine Geldbörse aus deren Handtasche an sich. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 37-jährige von einer Polizeistreife wenig später wiedererkannt und festgenommen werden. Die entwendeten Gegenstände wurden bei ihm aufgefunden. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls aus einem Pkw strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Kai Schmidt / bl