WEIßENBRUNN, LKR. KRONACH. Ein Gemeindemitarbeiter stellte in Weißenbrunn an einem Bushäuschen der Grundschule mehrere verfassungsfeindliche Schmierereien fest. Unbekannte Täter brachten mit einem schwarzen Edding-Stift mehrere kleine Hakenkreuze an der Rückwand der Haltestelle an.

Die Tatzeit lässt sich nicht näher eingrenzen, dürfte jedoch nach dem 31. Oktober 2025 liegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die im Bereich des Schulwegs oder der Leßbachtalhalle in Weißenbrunn verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.