REGENSBURG. Am Freitagabend flüchtete ein Mann vor der Bundespolizei im Bahnhofsbereich. Bei der späteren Kontrolle fanden die Beamten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Freitagabend, 31. Oktober, gegen 22:20 Uhr sollten zwei Personen in der Bahnhofsstraße in Regensburg von der Bundespolizei kontrolliert werden. Ein 23-jähriger Deutscher flüchtete vor dieser Kontrolle. Auf seiner Flucht entsorgte der Mann etwas im Gebüsch. Er wurde anschließend vorläufig festgenommen und der Polizeiinspektion Regensburg Süd übergeben. Bei der Nachschau im Gebüsch stellten die Beamten über 70 Gramm Amphetamin sicher. Nachdem das Amphetamin portioniert war, liegt der Verdacht nahe, dass dieses zum Verkauf angeboten werden sollte. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt gegen den Mann wegen des illegalen Handels mit Amphetamin.

Am Samstag, 1. November, wurde der 23-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.