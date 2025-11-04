BAYREUTH. Unbekannte Täter haben seit dem vergangenen Wochenende rund um den Bayreuther Röhrensee mehrere Gegenstände mit rechtsradikalen Parolen beschmiert. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Seit Freitag, den 31.10.2025, kam es rund um den Röhrensee zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter beschmierten insgesamt 22 Gegenstände mit rechtsradikalen Schriftzügen. Betroffen waren Infotafeln, Sitzbänke, Mülleimer und Laternen.

Die Täter hinterließen unter anderem Parolen wie „White Lives Matter“ und „Remigration“. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.