REGENSBURG. Am Freitag, den 31. Oktober, wurde ein 24-jähriger Syrer nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Regensburg vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Täter hatte Parfüms entwendet und konnte durch couragiertes Einschreiten von Zeugen gestellt werden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Nachmittag des 31. Oktobers, gegen 16 Uhr, begab sich ein 24-jähriger Mann in eine Drogerie im Regensburger Donau-Einkaufszentrum, wo er diverse Parfüms in seine Tasche steckte. Als die Diebstahlsicherung des Marktes auslöste, bemerkte eine Mitarbeiterin den Diebstahl und lief dem mutmaßlichen Täter nach. Ein weiterer Mitarbeiter des Marktes und ein anwesender Kunde, der ebenfalls als Zeuge in Erscheinung trat, nahmen die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Der Kunde, ein 38-jähriger Mann aus Regensburg, konnte den flüchtenden Tatverdächtigen schließlich stellen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der mutmaßliche Dieb versuchte, sich aus dem Griff des Zeugen zu befreien, indem er diesen körperlich anging und ihn bedrohte. Der 38-jährige Mann setzte sich jedoch zur Wehr und konnte den 24-Jährigen trotz dessen Widerstandes festhalten bis Polizeibeamte aus Regensburg vor Ort eintrafen und den 24-Jährigen vorläufig festnahmen. Im Zuge der Festnahme wurde bei dem Tatverdächtigen nicht nur das entwendete Diebesgut, sondern auch ein Cuttermesser aufgefunden und sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass er bereits Ende Oktober 2025 in derselben Drogeriefiliale eine Diebstahlshandlung begangen hatte, bei dem der Entwendungsschaden ebenfalls über tausend Euro betrug.

Durch die Kriminalpolizei Regensburg wurden die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg stellte Haftantrag. Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg erließ daraufhin am Folgetag Haftbefehl. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Er muss sich zudem wegen Beleidigung gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verantworten.