PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstagmorgen zu einem Brand einer Garage und Wohnanwesen alarmiert worden.

Gegen 01.40 Uhr ist über Notruf ein Brand eines Einfamilienhauses im Stadtbereich Plattling gemeldet worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Anwesen samt Garage bereits in Vollbrand.

Die vier Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache übernommen. Ersten Schätzungen nach dürfte der Schaden bei weit über 200.000 Euro liegen; das Anwesen ist aktuell nicht bewohnbar. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Veröffentlicht: 04.11.2025, 08.00 Uhr