IRSCHENBERG, LKR. MIESBACH. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling konnten am Sonntagmorgen, 2. November 2025, gegen 8.30 Uhr, auf der Autobahn A8 zwei Syrer mit mehreren Bündeln Falschgeld festnehmen. Die Kriminalpolizei Rosenheim führt die Ermittlungen fort.

Am Sonntag (2. November 2025) hatten die Schleierfahnder“ der Grenzpolizeiinspektion Raubling gegen 8.30 Uhr auf der Autobahn A8 am Irschenberg den richtigen Riecher und kontrollierten einen Pkw Mercedes, der in Richtung München unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle wurden bei zwei 36- und 27-jährigen Syrern, sowie in mehreren Verstecken im Pkw-Innenraum, mehrere Bündel mit Falschgeld entdeckt und sichergestellt.

Den beiden dringend Tatverdächtigen wurde noch vor Ort die vorläufige Festnahme erklärt. Sie wurden tags darauf auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft München II dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Bei beiden dringend Tatverdächtigen wurde der Haftbefehl unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim führen die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II fort.