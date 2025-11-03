KEMPTEN. Am 03.11.2025, gegen 15:45 Uhr befuhr die 50-jährige Unfallverursacherin den Schumacherring in Fahrtrichtung Berliner Platz. Auf Höhe der Einmündung Schumacherring / Leonhardstraße zeigte die Lichtzeichenanlage rot, weshalb bereits drei Fahrzeuge an der Haltelinie warteten. Die Unfallverursacherin fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf eines der wartenden Fahrzeuge auf. Durch die Kollision wurde die Unfallverursachern mit ihrem Pkw über einen der wartenden Fahrzeuge geschleudert und kam im Einmündungsbereich auf dem Dach zum Liegen. Der Pkw, auf welchen sie zuvor auffuhr, wurde durch die Wucht des Aufpralles auf zwei vor ihm wartende Fahrzeuge geschoben.

Die Unfallverursacherin sowie eine weitere 75-jährige Fahrzeugführerin kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Kempten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Erstversorgung der Verletzten, sowie der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten, kam es für etwa 1,5 Stunden zu massiven Verkehrsbehinderungen.