STARNBERG.Bei einem körperlichen Angriff wurde am Samstag ein 28-jähriger Bosnier verletzt. Die Polizei fahndet weiterhin intensiv nach den Tätern und geht von einer gefährlichen Körperverletzung aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer gegen 19:50 Uhr von mehreren Personen am Bahnhof Starnberg See angegriffen und durch mehrere Stiche im Rücken verletzt. Danach flüchteten die Täter zu Fuß. Der Mann wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei fahndete noch in der Nacht intensiv nach den Tätern, hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. In diesem Zusammenhang fand noch in der Nacht die Durchsuchung einer Starnberger Wohnung statt, in der vier Personen festgestellt wurden. Deren mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geprüft. Der namentlich bekannte Haupttatverdächtige ist unbekannten Aufenthaltes.

Das Motiv der Tat dürfte ersten Erkenntnissen zufolge im persönlichen Bereich liegen, Opfer und Tatverdächtige waren sich bereits seit Längerem bekannt. Eine Gefährdung der Bevölkerung lag zu keinem Zeitpunkt vor.