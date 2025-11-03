UNTERGRIESBACH, LKR. PASSAU. Im Zeitraum von Samstagmittag (01.11.2025) bis Sonntag (03.11.2025) gegen 10.30 Uhr haben bislang unbekannte Personen ein Mehrfamilienhaus in Untergriesbach beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben am Fensterrahmen eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße mutmaßlich mit einem Edding einen Schriftzug angebracht. Der Inhalt ist der rechten politisch motivierten Kriminalität zuzuordnen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet um Hinweise im fraglichen Zeitraum unter 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Dienststelle.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 03.11.2025, 15.00 Uhr