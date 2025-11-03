PASSAU, REGENSBURG. Am Donnerstag (30.10.2025) konnten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Passau einen Tatverdächtigen nach einem Einbruch in Regensburg festnehmen.

Ermittler der Kriminalpolizei Passau vollzogen am vergangenen Donnerstag (30.10.2025) einen von der Staatsanwaltschaft Regensburg beantragten Durchsuchungsbeschluss sowie einen Haftbefehl bei einem 57-jährigen Deutschen. Vorangegangenen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg nach ist der 57-Jährige wohl verantwortlich für einen Einbruch Anfang September in ein Tattoostudio in der Regensburger Innenstadt. Bei der Durchsuchung an der Wohnadresse in Passau fanden die Beamten diverse Tattoowierutensilien sowie eine kleine Menge Methamphetamin und Chrystal. Beides wurde sichergestellt und der Haftbefehl vollzogen.

Die Ermittlungen zu dem Einbruch führt weiterhin die Kriminalpolizei Regensburg zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg.

Veröffentlicht am 03.11.2025, 14.10 Uhr