LANDKREIS EICHSTÄTT. In den vergangenen zwei Wochen entwendeten bislang unbekannte Täter im Landkreis Eichstätt von mehreren Traktoren GPS-Sender und Navigationsgeräte im Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Alle drei angegangenen Schlepper waren zu den Tatzeiten in den jeweiligen Maschinenhallen der landwirtschaftlichen Anwesen

in Buxheim (Pfahlhof) – Tatzeitraum zwischen 20.10.2025, 19:15 Uhr und 21.10.2025, 07:30 Uhr,

in Großmehring (Tholbath), Bahnhofstraße – Tatzeitraum zwischen 24.10.2025, 14:00 Uhr und 27.10.2025, 15:00 Uhr und

in Großmehring (Tholbarth), Lorenziweg – Tatzeitraum zwischen 25.10.2025, 14:00 Uhr und 28.10.2025, 12:30 Uhr

abgestellt, als bislang unbekannte Täter die hochwertigen GPS-Module von den Zugmaschinen abbauten und entwendeten.

Zeugen, die zu den oben genannten Zeiten verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Bauernhöfe gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.