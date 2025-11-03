BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Abend des 15. Oktober 2025 störten junge Personen die Zusammenkunft einer Religionsgemeinschaft in Bad Reichenhall, auch durch das Zünden von Knallkörpern. Ein Polizeibeamter wurde erheblich verletzt, als die Inhaltsstoffe einer zurückgelassenen PET-Flasche chemisch reagierten und es zur Explosion der Flasche kam. Am Abend des 29. Oktober 2025 konnte die Polizeiinspektion Bad Reichenhall schließlich zwei junge Männer auf frischer Tat vorläufig festnehmen, nachdem es aus einer Gruppe heraus erneut zu Störungen gekommen war. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt gegen die beiden Tatverdächtigen und prüft nun Zusammenhänge mit der ersten Tat vom 15. Oktober.

Wie berichtet, hatten sich am Mittwochabend (15.10.2025) Mitglieder einer Religionsgemeinschaft zu ihrer regelmäßigen Zusammenkunft in einem Saal in der Rosengasse in Bad Reichenhall getroffen. Weil es damals vor dem Gebäude zu Störungen gekommen war, wurde die Polizei verständigt. Bei dem Einsatz war eine präparierte PET-Flasche explodiert und hatte einen 28-jährigen Polizeibeamten erheblich verletzt. Der Beamte war seitdem im Krankenstand.

Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt wegen Störung der Religionsausübung, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung.

Als am Abend des 29. Oktober 2025 erneut die Mitteilung einging, dass sich im Umfeld der Rosengasse mehrere Jugendliche aufhalten und PET-Flaschen präparieren würden, gelang es der Polizei Bad Reichenhall zwei 15 und 18 Jahre junge Männer, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit, zu stellen. Auf einem Parkplatz konnten am Boden liegende, präparierte PET-Flaschen festgestellt werden, die von der Feuerwehr kontrolliert zur Umsetzung gebracht wurden. Verletzt wurde diesmal niemand.

Die Kriminalpolizei prüft nun mögliche Zusammenhänge und Verantwortlichkeiten zwischen beiden Taten.

Die Polizei bittet, sich nicht an Spekulationen - gerade in sozialen Netzwerken - zu beteiligen und sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Reichenhall oder jede andere Polizeidienststelle mitzuteilen.