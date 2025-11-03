Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAMBERG. Ein 26-Jähriger soll in der Nacht zum 2. November 2025 auf seinen Schwiegervater eingestochen und diesen dabei verletzt haben. Der Tatverdächtige befindet sich nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bamberger Stadtteil Wunderburg zu einem heftigen Familienstreit. Der 26-jährige türkische Staatsangehörige geriet mit seinem 55-jährigen Schwiegervater, ebenfalls türkischer Staatsangehöriger, in eine verbale Auseinandersetzung. Inmitten des Streits soll der Schwiegersohn ein Messer ergriffen und mehrfach auf den älteren Mann eingestochen haben. Der Schwiegervater konnte die Stiche teilweise abwehren, zog sich dabei jedoch eine oberflächliche Schnittverletzung zu. Die Verletzung des 55-Jährigen wurde in einem nahegelegenem Krankenhaus behandelt.

Noch vor Ort nahmen Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt den Tatverdächtigen fest. Am Sonntagvormittag wurde der 26-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bamberg die weiteren Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.