NEUSTADT B. COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht auf Freitag drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Eisfelder Straße ein und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, 9.15 Uhr, verschaffte sich der Täter über eine Kellertür gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus. Im Inneren durchwühlte er mehrere Räume und nahm Schmuck im Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrags an sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eisfelder Straße beobachtet haben.

Sollten Ihnen folgende Gegenstände zum Kauf angeboten werden, informieren sie bitte ebenfalls die Polizei.

goldener Ring mit einem Turmalinstein

goldener Ehering mit Gravur auf der Innenseite

Armbanduhr des Herstellers „Sinn“

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.