GÄRTENROTH, LKR. LICHENFELS. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde ein Pferd auf einer Koppel bei Gärtenroth verletzt. Die Polizeiinspektion Lichtenfels hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, brachte eine bislang unbekannte Person einem Pferd auf einer mit Elektrozaun gesicherten Weide eine Verletzung bei. Das Tier erlitt eine mutmaßliche Stichverletzung an der rechten Bauchseite, blieb jedoch bei Bewusstsein und wird derzeit durch die Besitzerin betreut.

Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet um Hinweise:

Wer im genannten Zeitraum im Bereich Gärtenroth / Burgkunstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 09571 / 9520-0 zu melden.