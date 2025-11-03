THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. Grenzfahnder aus Selb kontrollierten in der Nacht zu Montag einen BMW auf der Autobahn A93 bei Thiersheim. Beim Beifahrer wurden sie fündig – und zwar in dessen Unterhose.

Um kurz nach Mitternacht stoppten sie die Fahrt der insgesamt drei Personen. Die Schleierfahndungskontrolle verlief zunächst ohne Beanstandungen. Der Fahrer war verkehrstüchtig, der Zustand des Wagens einwandfrei. Zuletzt folgte eine Durchsuchung beim 35-jährigen polnischen Beifahrer. Eher schlecht als recht hatte sich dieser drei Plastikdosen in die Unterhose gesteckt. Darin befanden sich mehrere hundert Tabletten von Dopingmitteln.

Zusammengerechnet waren die Grenzwerte des Erlaubten um das 20-fache überschritten, weshalb sich der Mann von den Tabletten verabschieden musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz.