REGENSTAUF, LKR. REGENSBURG. In den frühen Morgenstunden des 1. November 2025 verletzte ein 34-jähriger Mann vor einer Diskothek in Regenstauf zwei Besucher mit einem Messer. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am 2. November 2025 wurde der 34-jährige deutsche Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg. Gegen den 34-Jährigen wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Wer im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht hat und bisher noch nicht mit der Kriminalpolizei Regensburg in Kontakt stand, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.