GARCHING AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Sonntagmorgen, 2. November 2025, kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Gemeindebereich von Garching an der Alz zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 76-jähriger Landwirt sein Leben verlor. Der Mann verstarb in einem Krankenhaus, nachdem er zuvor im Stall von Kühen verletzt worden war. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Ein 76 Jahre alter Landwirt und mehrere Angehörige arbeiteten am frühen Sonntagmorgen (02.11.2025) auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Gemeindebereich von Garching an der Alz in einem Stall.

Nach bisherigem Kenntnisstand der polizeilichen Untersuchungen wurde der 76-jährige Landwirt dabei von einer Kuh zu Boden gestoßen und vermutlich von einer zweiten Kuh mit einem Huf im Oberkörperbereich getroffen, Als Angehörige des Verletzten dies bemerkten, wurde der 76-Jährige von Ihnen aus dem Gefahrenbereich gebracht und der Rettungsdienst verständigt.

Im Rettungswagen wurde der Mann erstversorgt. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch in kurzer Zeit drastisch, so dass er unter laufender Reanimation in ein Klinikum gebracht werden musste. Dort verstarb der 76-Jährige wenig später. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Altötting getätig, ehe Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Traunstein die weiteren Untersuchungen übernahmen.