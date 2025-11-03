BAYREUTH. Einen unterschlagenen Audi stellten zivile Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt am Freitagabend auf dem Großparkplatz Andechsstraße in Bayreuth sicher.

Gegen 20.30 Uhr wurden die Beamten auf den Audi A3 aufmerksam, der auf dem Großparkplatz geparkt war. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und des 29-jährigen deutsch-russischen Insassen stellte sich heraus, dass dieser den Firmenwagen nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht an die Firma zurückgegeben hatte und der Audi deshalb zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Polizisten stellten das Auto sicher.

Der 29-jährige Mann muss sich nun wegen der Unterschlagung des Fahrzeugs strafrechtlich verantworten.