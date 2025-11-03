WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am 01.11.2025 um 00:38 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2325 von Wallersdorf in Richtung Altenbuch. In einer dort gelegenen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Bei dem Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld mehrfach, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die, durch einen aufmerksamen Verkersteilnehmer, verständigten Einsatzkräfte waren bereits kurze Zeit nach dem Unglück vor Ort. Diese konnten nach längerer Reanimationsmaßnahmen leider nur noch den Tod des 24-jährigen feststellen.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Landau a. d. Isar unter der Telefonnummer 09951/98340 zu melden.

Veröffentlicht: 01.11.2025, 05.50 Uhr