2052 - Polizei kontrolliert betrunkenen Leichtkraftfahrzeugfahrer

Pfersee - Am Samstag (01.11.2025) stellte die Polizei einen betrunkenen Verkehrsteilnehmer in der Deutschenbauerstraße fest.

Gegen 00.40 Uhr wurde ein 19-Jähriger in einem Leichtkraftfahrzeug (sog. Mopedauto bis 45 km/h) einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt und zudem unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille.

Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Der 19-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

2053 - Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstahl

Göggingen - Im Zeitraum vom 30.10.2025, 21.15 Uhr bis 31.10.2025, 07.15 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Koloniestraße.

Der Geschädigte stellte sein Fahrrad im Tatzeitraum auf Höhe der Hausnummer 2 ab und versperrte dieses am Hinterrad. Als er an den Fahrradstellplatz zurückkam, stellte er das Fehlen seines Pedelecs (Marke Cube Stereo Hybrid) fest.

Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 4.700 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, unter der Tel. 0821/323-2710.

2054 - Streit um Parkplatz endet mit Körperverletzung

Pfersee - Am Samstag (01.11.2025) kam es zu einer Streitigkeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadtberger Straße, die letztlich mit einer Körperverletzung endete.

Um 10.50 Uhr wollte eine 76-jährige Autofahrerin (deutsche Staatsangehörigkeit) in eine Parklücke auf dem Parkplatz einparken. Dies dauerte einem 28-jährigen Pkw-Fahrer (deutsche Staatsangehörigkeit) zu lange und er hupte die Frau mehrfach an. Schließlich stieg der 28-Jährige aus seinem Pkw, trat an das Fahrzeug der 76-Jährigen heran und schrie diese an.

Ein 60-jähriger Autofahrer, der zwischenzeitlich ebenfalls auf den Parkplatz gefahren war konnte den Vorfall beobachten, forderte den 28-Jährigen auf, die 76-Jährige in Ruhe zu lassen und schubste diesen weg. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Männern.

Beide Männer erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

2055 - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Lechhausen - In der Nacht vom 31.10.2025 auf den 01.11.2025 wurden mehrere Pkw, die in der Widderstraße geparkt waren, durch einen unbekannten Täter beschädigt.

Ein Geschädigter kam auf die Dienststelle und meldete mehrere beschmierte Fahrzeuge in der Widderstraße. Eine Polizeistreife konnte bei einer Nachschau insgesamt 19 beschädigte Fahrzeuge feststellen. Diese wurden mit roter Sprühfarbe an jeweils einem Reifen besprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, unter der Tel. 0821/323-2310.

2056 - Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Innenstadt - Am Sonntag (02.11.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt am Bartshof zum Nachteil eines 23-Jährigen.

Um 02.00 Uhr befand sich der Geschädigte am Bartshof, als er von einer Jugendgruppe angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Als der 23-Jährige nicht reagierte, begannen die fünf unbekannten Personen gemeinsam auf diesen einzuschlagen.

Anschließend liefen die unbekannten Täter in mehrere Richtungen davon. Der 23-Jährige wurde durch die Schläge im Gesicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Behandlung ins Universitätsklinikum gebracht.

Der Geschädigte konnte die Täter lediglich als Jugendliche mit dunkler Kleidung und dunklen Haaren beschreiben.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können unter der Tel. 0821/323-2110. Möglicherweise konnte die Personengruppe bereits im Vorfeld im Tatortbereich gesehen werden.

Der geschädigte 23-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

2057 - Polizei nimmt betrunkene Frau nach Beleidigung und Diebstahl fest

Innenstadt - Am Freitag (31.10.2025) beging eine betrunkene 39-Jährige (deutsche Staatsangehörige) in einem Gasthaus in der Annastraße zunächst Zechbetrug und Diebstahl, anschließend wurde sie durch Polizeibeamte festgenommen.

Die 39-Jährige befand sich in dem Gasthaus, wo ihr aufgrund ihrer Alkoholisierung weiterer Alkohol verweigert wurde. Daraufhin beleidigte die 39-Jährige zunächst die 44-jährige Mitarbeiterin (deutsche Staatsangehörige) und konnte anschließend ihre verzehrten Getränke nicht bezahlen. Als sie das Gasthaus verlassen wollte, wurde sie von der Mitarbeiterin daran gehindert, woraufhin die 39-Jährige die 44-Jährige mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf schlug.

Die 39-Jährige flüchtete, konnte aber kurze Zeit später aufgrund eines weiteren Einsatzes angetroffen werden. Hier hatte sie diverses Diebesgut bei sich.

Da die Frau sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde sie von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

2058 - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Innenstadt - Am Samstag (01.11.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt und Sachbeschädigung in der Karolinenstraße.

Gegen 03.20 Uhr befand sich eine fünfköpfige Personengruppe auf einer dortigen Bank, als eine weitere Personengruppe, bestehend aus drei Personen auf diese zutrat und es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

Ein 23-Jähriger (deutscher Staatsangehöriger) wurde im Laufe des Streitgesprächs von einer männlichen Person aus der Dreiergruppe ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete die Dreiergruppe in Richtung Annastraße. Dabei schlug der Täter der Körperverletzung gegen eine Baustellenabsperrung, woraufhin diese beschädigt wurde.

Der unbekannte Täter wurde durch den 23-Jährigen und seine Begleiter wie folgt beschrieben: ca.175 cm groß, er trug eine schwarze Käppi, ein weißes Shirt, eine schwarze Cargohose und schwarze Schuhe.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte sucht nun Zeugenhinweise nach dem unbekannten Täter und seinen Begleitern unter der Tel. 0821/323-2110.

2059 - Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Hochfeld - Am Samstag (01.11.2025) stellte eine Polizeistreife einen 25-jährigen alkoholisierten Mann in seinem geparkten Pkw fest und verhinderte dessen Fahrtantritt.

Gegen 07:45 Uhr stellten die Polizeibeamten einen 25-Jährigen fest, der auf dem Fahrersitz seines Pkw auf einem Parkplatz in der Forschungsallee saß. Auf Ansprache konnte Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt und wurden am Folgetag durch diesen in nüchternem Zustand auf der Polizeidienststelle abgeholt.