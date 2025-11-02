1789. Raubdelikt – Obergiesing

Am Freitag, 31.10.2025, 00:10 Uhr, war ein 26-jähriger, us-amerikanischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Trier zu Fuß in der Severinstraße in Obergiesing unterwegs. Dort traten fünf bislang unbekannte Täter an ihn heran und bedrohten ihn mit einem Messer. Der 26-Jährige wurde aufgefordert, seine Geldbörse auszuhändigen, welche ihm daraufhin aus der Hand gerissen wurde. Die Täter entwendeten das Bargeld aus der Geldbörse, ließen diese zurück und flohen im Anschluss in Richtung Werinherstraße.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Vier der Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, da. 175-180 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, Oberlippenbart, etwas dunklere Hautfarbe, dunkle Augenbrauen, schwarze Haare, dunkle Hose, grauer Kapuzenpullover, mit Messer bewaffnet

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, dunkelhäutig, breite Schultern, kurze Haare, schwarze Pufferjacke, mit Messer bewaffnet

Täter 3:

Männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, dunkle Augenbrauen, etwas dunklere Haut, schmales Gesicht, grauer Trainingsanzug mit Kapuze

Täter 4:

jugendliches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Severinstraße, St.-Martins-Platz und Werinherstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1790. Häufung von Einbrüchen in einem Mehrfamilienhaus – Neuhausen

Am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 06:45 und 16:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Die Räumlichkeiten der Wohnungen wurden nach Wertsachen durchsucht.

Aus zwei der drei Wohnungen nahmen der oder die unbekannten Täter Bargeld an sich. Im dritten Fall kam es zu keinem Vermögensschaden.

Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen in den drei Fällen hat das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Volkartstraße, Orffstraße und Landshuter Alle (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1791. Einbruch in Wohnhaus – Hadern

Am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 11:30 bis 20:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus über eine Balkontür. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht.

Der oder die unbekannten Täter nahmen Schmuck und Wertgegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrages an sich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stolzenfelsstraße, Ehrenfelsstraße und Kronwegerstraße (Hadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1792. Pkw und Motorrad kollidieren in Einmündungsbereich; eine Person verletzt – Sendling

Am Freitag, 31.10.2025, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Deutscher mit einem Pkw, VW, die Heißstraße in Richtung Plinganserstraße. An der Einmündung zur Plinganserstraße galt für ihn „Vorfahrt gewähren“. Zur gleichen Zeit befuhr ein 27-jähriger, kroatisch/bosnisch-herzegowinischer Münchner mit einem Motorrad, Suzuki, die Plinganserstraße stadtauswärts.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der 61-jährige Pkw-Fahrer die Vorfahrt des 27-jährigen Motorradfahrers, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam, wobei der Motorradfahrer stürzte.

Bei dem Sturz verletze sich der 27-Jährige schwer und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 61-jährige Pkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1793. Kind läuft auf Fahrbahn und wird von Pkw erfasst; eine Person verletzt – Allach

Am Freitag, 31.10.2025, gegen 14:15 Uhr, befand sich ein 4-jähriges irakisches Kind in Begleitung der Mutter auf dem Gehweg der Ernst-Haeckel-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-jähriger deutsch-britischer Münchner mit einem Pkw, Mercedes, die Ernst-Haeckel-Straße in westliche Fahrtrichtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lief das 4-jährige Kind unvermittelt hinter einem geparkten Anhänger auf die Fahrbahn und prallte dort gegen den vorderen rechten Kotflügel des Mercedes. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich schwer. Das Kind musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

1794. Pkw kollidiert beim Abbiegen mit entgegenkommender Fahrradfahrerin – Sendling

Am Freitag, 31.10.2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Grieche aus dem Landkreis München mit einem Pkw, Fiat, die Plinganserstraße stadtauswärts. An der Einmündung zur Zechstraße wollte er nach rechts in diese einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 39-jährige Österreicherin aus München verbotswidrig den linksseitigen Radweg der Plinganserstraße stadteinwärts.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah der 38-Jährige die Fahrradfahrerin und die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Die 39-jährige Radfahrerin musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

1795. Alkoholisierter Fußgänger betritt trotz Rotlicht die Straße und wird von Pkw erfasst; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 00:45 Uhr, befand sich ein 23-jähriger Italiener aus Bozen an rechtsseitigen Fahrbahnrand der Schwanthalerstraße Ecke Schillerstraße. Er betrat dort trotz für ihn geltenden Rotlichts die Fahrbahn der Schwanthalerstraße. Zu diesem Zeitpunkt war der 23-Jährige nicht unerheblich alkoholisiert. Zur selben Zeit befuhr ein 22-jähriger Deutscher aus dem Landkreis München mit einem Pkw, BMW, die Schwanthalerstraße stadteinwärts. Er beabsichtigte die Kreuzung zur Schillerstraße gerade aus zu überqueren.

Als der 23-jährige Fußgänger auf die Straße rannt, kollidierte er mit der rechten, hinteren Türe des Pkw des 22-Jährigen. Daraufhin stürzte der 23-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte der 22-jährige Pkw-Fahrer keine Möglichkeit den Unfall zu verhindern.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1796. Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und wird nach längerer Nachfahrt gestoppt – Laim

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrollaktion am Freitag, 31.10.2025 führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 45 (Pasing) Verkehrskontrollen an einer Kontrollstelle im Bereich der Landsberger Straße durch. Gegen 22:45 Uhr stellten sie einen augenscheinlich hochmotorisierten Pkw, Mercedes, auf der Landsberger Straße fahrend fest. Dieser sollte im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Die Streifenbesatzung zeigte dies durch den sog. Anhaltesignalgeber auf dem Dach des Streifenwagens inkl. Frontblitz und mehrfacher Lichthupe an. Zusätzlich wurde das Blaulicht eingeschalten. Der Pkw fuhr jedoch weiter. Im Bereich der Valpichlerstraße hielt das Fahrzeug zunächst an. Als die Streifenbesatzung den Fahrzeugführer kontrollieren wollte, entfernte sich dieser mit hoher Geschwindigkeit.

Die eingesetzten Polizeibeamten fuhren dem Pkw unter Einsatz von Martinshorn und Blaulicht nach. Dabei befuhr dieser u.a. die Riegerhofstraße, Perhamerstraße, Landsberger Straße, Friedenheimer Straße sowie die Schäufeleinstraße mit überhöhter Geschwindigkeit und ignorierte sämtliche Anhaltesignale.

In der Agnes-Bernauer-Straße Ecke Siglstraße konnte das Fahrzeug durch einen entgegenkommenden Streifenwagen gestoppt werden. Der Fahrer, ein 30-jähriger Deutscher, und der Beifahrer, ein 27-jähriger Türke, beide aus München, wurden mit unmittelbarem Zwang aus dem Fahrzeug gezogen.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich wurden Konsumutensilien für Cannabis im Fahrzeug aufgefunden. Er fuhr teilweise unter maximaler Ausnutzung der ihm zur Verfügung stehenden Motorleistung und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit zum Teil erheblich.

Die Weiterfahrt vor Ort wurde unterbunden, der Fahrer vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens, Trunkenheit im Verkehr infolge des Einflusses von Cannabis, Nötigung im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und diversen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Für andere Verkehrsteilnehmer bestand durch die rücksichtslose Fahrweise ein erhebliches Gefährdungspotential.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, insbesondere Personen die durch die Fahrweise des Mercedes betroffen oder sogar gefährdet waren, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.