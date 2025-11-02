HAAG I.OB. Am 3. November 2025 üben Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei zusammen mit Spezialeinsatzkräften, regionalen Polizeidienststellen und dem BRK in einer Schule in Haag i.OB.

Wenn am Montag (3. November.2025) im Umfeld der Grund- und Mittelschule in Haag den ganzen Tag lang viele Einsatzkräfte verschiedener Polizeieinheiten und Lärm wahrgenommen werden, besteht für die Bürgerinnen und Bürger kein Grund zur Sorge.

An dem Tag nutzen Einheiten des Unterstützungskommandos (USK) Dachau der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Spezialeinheiten Südbayern (SEK) das Areal und das Gebäude der Grund- und Mittelschule in Haag i.OB. während der Herbstferien, um dort verschiedene Einsatzszenarien zu trainieren. Neben Kolleginnen und Kollegen von regionalen Polizeidienststellen werden im Laufe des Tages auch etliche Einsatzkräfte des BRK an der Übung aktiv teilnehmen.

Im Zuge der Übung kann es im Laufe des Tages auch zu temporären Verkehrsbehinderungen kommen, wofür um Verständnis gebeten wird.