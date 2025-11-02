MITTELESCHENBACH. (1027) In der Nacht von Freitag (31.10.2025) auf Samstag (01.11.2025) brachen Unbekannte in den Vorraum einer ehemaligen Bankfiliale in Mitteleschenbach (Lkrs. Ansbach) ein um mutmaßlich den dort befindlichen Geldautomaten anzugehen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Gegen 00:40 Uhr ging bei der Einsatzzentrale ein Einbruchsalarm am SB-Geldautomaten in der Raiffeisenstraße/Kerngasse ein.

Der Geldautomat befindet sich im Vorraum einer ehemaligen, nicht mehr als solche genutzten Bankfiliale und ist über eine unversperrte Tür zugänglich.

Bei Eintreffen der Streife konnten an zwei Fenstern zur Raiffeisenstraße hin deutliche Hebelspuren festgestellt werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen unberechtigt in den Räumlichkeiten befinden, umstellten Polizeikräfte das Gebäude. Im Anschluss erfolgte eine Durchsuchung unter Hinzuziehung eines Polizeihundes. Hier konnten weitere Beschädigungen, unter anderem an einer Glastür zwischen Vorraum und den restlichen, überwiegend leerstehenden ehemaligen Bankräumen, festgestellt werden. Diese wurden augenscheinlich durch einen Winkelschleifer (Flex) verursacht.

Personen befanden sich nicht mehr in den Räumlichkeiten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der oder die Täter das Gebäude vor Eintreffen der Polizei ohne Beute wieder verließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, oder in der Nacht aufällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel