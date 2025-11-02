ANSBACH. (1026) Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (31.10.2025) und Samstagnachmittag (01.11.2025) brachten Unbekannte mehrere politische Graffiti im Raum Ansbach an. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der oder die Unbekannten sprühten in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis 14:00 Uhr mehrere politisch motivierte Graffiti auf den Radweg zwischen Kammerforst und Grüb.

Die Streife stellte vor Ort zwei rechtspolitische Schmierereien auf dem Radweg und einen antisemitischen Schriftzug auf einer Parkbank fest. Eine danebenliegende Spraydose stellten die Beamten sicher.

Die Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat für Staatsschutz der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen. Personen, die hierzu Angaben machen könnnen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel