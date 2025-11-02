AMMERNDORF. (1025) Am Freitagabend (31.10.2025) brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Ammerndorf (Lkrs. Fürth) ein und wurde durch die heimkommenden Wohnungsinhaber überrascht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.



Gegen 18:40 Uhr kamen die Wohnungsinhaber (das Haus wird von zwei Familien bewohnt) nach Hause in die Pelzetleite. Als sie zur Haustür gingen wurde diese von einem Unbekannten geöffnet, der sich im Haus befand. Der Einbrecher rannte an den Geschädigten vorbei in das angrenzende Waldstück

Die Wohnungsinhaber verständigten umgehend die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Personenspürhundes, verlief ohne Erfolg. Der Polizeihund verfolgte offensichtlich eine Spur, welche in Richtung Vogtsreichenbach führte.

Personenbeschreibung:

männlich, circa 175-180 cm, trug graue Sturmhaube und grau-blaue Arbeitsklamotten (Pulli mit Weste).

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Personen,die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel