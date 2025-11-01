Etwa auf dem Niveau des Vorjahres verlief die Nacht auf den Feiertag Allerheiligen für die Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Das Einsatzaufkommen in der Halloweennacht war spürbar höher als in anderen Herbstnächten am Wochenende. Die Zahl der tatsächlichen festgestellten Delikte war dabei jedoch niedriger als im Vorjahr.

Insgesamt rückten die Beamtinnen und Beamten zu 471 (Vorjahr 411) Einsätzen aus. Dabei wurden sie zu 68 (71) Ruhestörungen gerufen. In 8 (13) Fällen wurden Sachbeschädigungen mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 2000 Euro aufgenommen. Zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam es 11 (20) mal, dabei wurden 9 (18) Personen leicht verletzt. Bei zwei Einsätzen wurden Einsatzkräfte tätlich angegriffen, verletzt wurde dabei niemand.

In der Nacht wurden zudem 2 Verkehrsunfälle aufgenommen. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von rund 15000 Euro.

Herausragende Ereignisse wurden von den Dienststellen nicht gemeldet.