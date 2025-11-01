REGENSTAUF, LKR. REGENSBURG. In den frühen Morgenstunden des 1. November 2025 verletzte ein 34-Jähriger vor einer Diskothek in Regenstauf zwei Männer mit einem Messer. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 2:15 Uhr kam es vor einer Diskothek in Regenstauf zu einem Vorfall, bei dem ein 34-jähriger deutscher Mann und seine 53-jährige Begleiterin mit dem Security-Personal in Streit gerieten. Der 34-Jährige hatte ein Messer bei sich, welches er gegen den Security einsetzen wollte. Der Security konnte den Angriff abwehren. Im weiteren Verlauf fügte der 34-jährige Tatverdächtige zwei weiteren Besuchern, zwei deutschen Männern im Alter von 31 und 49, unvermittelt Schnitt- und Stichverletzungen zu. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Stadtgebiet, konnte aber wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Beide Geschädigten erlitten schwere Verletzungen und wurde umgehend in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zu diesem Fall hat die Kriminalpolizei Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen. Details zum Hergang und mögliche Hintergründe sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige wird einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt, welcher über die Haftfrage entscheiden wird.