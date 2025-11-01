UNTERFRANKEN. Offensichtlich waren die vielen Kinder und Jugendlichen, die in Unterfranken von Haus zu Haus liefen, mit den Süßigkeiten zufrieden und hinterließen nur in wenigen Fällen „saure“ Überraschungen. Die vielen Feiern verliefen ausgelassen und friedlich, ohne etwaige Sicherheitsstörungen. Lediglich wenigen Ruhestörungen nahmen sich die Polizeibeamten an und mussten nur vereinzelt strafrechtliche Ermittlungen einleiten.

Die Polizei in Unterfranken blickt auf ein weitestgehend friedliches Halloweentreiben zurück. Vielerorts kamen Menschen in der Region zusammen und feierten gemeinsam, teils ausgelassen in die Nacht. Entsprechend bildete die Zahl der rund 49 Ruhestörungen den zahlenmäßigen Schwerpunkt des polizeilichen Einsatzgeschehens. Dem aktuellen Sachstand nach führen die unterfränkischen Dienststellen Ermittlungen zu anlassbezogenen Sachbeschädigungen im niedrigen zweistelligen Bereich. Streitigkeiten oder körperliche Auseinandersetzungen in deren Folge Menschen ausschließlich leichte Verletzungen davontrugen, mussten gleichsam nur vereinzelt verzeichnet werden.

Die Polizei war mit Blick auf Halloween im Laufe des Abends und der Nacht zu Freitag verstärkt in den unterfränkischen Bereichen unterwegs, um für die Sicherheit der Menschen in der Region zu sorgen.