NIEDERBAYERN: Die Polizeidienststellen im Regierungsbezirk ziehen Billanz zum Einsatzgeschehen rund um Halloween

Die niederbayerischen Polizeidienststellen bewerkstelligten im Zeitraum vom 31.10.2025; 16:00 Uhr bis 01.11.2025, 07:00 Uhr ein Aufkommen von

insgesamt 350 Einsätzen, wobei ca. 65 davon einen konkreten Halloween-Bezug aufwiesen.

Insgesamt waren in diesem Kontext 13 Körperverletzungsdelikte und 7 Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden

von ca. 7000,- Euro sowie 58 Ruhestörungen zu verzeichnen. Der Großteil der Ruhestörungen fanden im Bereich Landshut statt.

Es wuden darüber hinaus 13 Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen eine Person getötet, und eine weitere schwer verletzt wurde. Bei

den übrigen Verkehrsunfällen entstand lediglich Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 42 000,- Euro geschätzt.

