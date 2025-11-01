RODING, LKR. CHAM. Am frühen Morgen des 01.11.2025 kam es auf der Staatsstraße 2650 (B16 alt) bei Roding, Höhe Stadlhof, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Polizeiinspektion Roding hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Unfallursache zu klären. Weitere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Gegen 4:30 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2650 (B16 alt) bei Roding, Höhe Stadlhof, ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Pkw geriet aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stand bei Eintreffen der Polizei in Vollbrand. Der Pkw verunfallte nach aktuellem Stand alleinbeteiligt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge. Ein Zeuge bemerkte den brennenden Wagen und alarmierte sofort die Polizei. Der Fahrer des Pkws konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Die Polizeiinspektion Roding hat die Ermittlungen übernommen, um die genauen Hintergründe und die Unfallursache zu klären. Derzeit sind noch keine weiteren Details zum Hergang des Unfalls bekannt. Die Ermittlungen dauern an und es bedarf weiterer Abklärungen.