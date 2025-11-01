OBERPFALZ. Die Halloween-Nacht in der Oberpfalz verlief insgesamt mit einem moderaten Einsatzaufkommen für die Polizei. In mehreren Orten der Oberpfalz kam es vereinzelt zu Störungen, darunter Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und körperliche Auseinandersetzungen. Insgesamt konnte die Oberpfälzer Polizei schnell und zügig handeln, sodass größere Schäden vermieden wurden.

Das Einsatzaufkommen war ähnlich wie im Vorjahr. An mehreren Orten in der Oberpfalz wurden laute Partys gemeldet. In diesen Fällen wies die Polizei die Feiernden darauf hin, die Lautstärke zu reduzieren. Den Aufforderungen wurde schnell nachgekommen, sodass sich die Situation rasch wieder beruhigte. Zudem kam es zu mehreren Vorfällen, bei denen Jugendliche Böller zündeten oder Eier gegen Hausfassaden warfen. Vereinzelt wurden auch Sachbeschädigungen gemeldet. Es kam außerdem zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden.

Fazit der Oberpfälzer Polizei: Es kam zu verschiedenen Vorfällen, bei denen die Polizei zwar eingreifen musste - dennoch handelte es sich größtenteils um kleinere Störungen. Durch die gezielte Präsenz und das schnelle Reagieren konnten die gemeldeten Vorfälle zügig bearbeitet werden. Insgesamt verlief die Halloween-Nacht in der Oberpfalz im Rahmen der üblichen Ereignisse. Die Oberpfälzer Polizei bedankt sich bei den Bürgern für ihr überwiegend verantwortungsbewusstes und rücksichtsvolles Verhalten, das dazu beigetragen hat, dass die Situation weitgehend ruhig blieb.