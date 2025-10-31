MEMMINGEN. Am späten Nachmittag des 31.10.2025 war ein 20-jähriger, deutscher Staatsbürger mit seinem PKW im Bereich der Shelterschleife bei Memmingerberg unterwegs.

Aufgrund eines technischen Defekts fing der PKW im Bereich des Motors Feuer. Der Fahrzeuglenker konnte sein Fahrzeug noch auf eine Freifläche fahren und verständigte die Feuerwehr.

Kurz darauf stand der PKW im Vollbrand welcher durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Benningen rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Feuerwehr war mit ca. 20 Mann im Einsatz.

Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000€, verletzt wurde niemand.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).