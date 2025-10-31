REICHLING, LKRS. LANDSBERG AM LECH.In enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Augsburg durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck heute in den frühen Morgenstunden mehrere Diensträume im Rathaus der Gemeinde Reichling.

Ziel war dabei das Auffinden von Beweismitteln in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Der Tatverdacht richtet sich hierbei gegen einen 36-jährigen Mann, dessen Privaträume ebenfalls durchsucht wurden.

Es konnten elektronische Geräte und Datenträger sichergestellt werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Auskünfte erteilt werden können.

Auf die geltende Unschuldsvermutung wird ausdrücklich hingewiesen.