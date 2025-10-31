WALLERFING, LKR. DEGGENDORF. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Freitag, 31.10.2025, kurz nach Mitternacht zu einem Brand in einem Garten alarmiert worden. Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf ermitteln.

Gegen 00.30 Uhr verständigte ein aufmerksamer Anwohner über den Notruf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr über den Brand von Altreifen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein mögliches Übergreifen auf ein Gebäude verhindert werden. Allerings geriet eine Thujen-Hecke eines Nachbargrundstücks durch den Brand in Mitleidenschaft.

Nach Abschluss der Untersuchungen vor Ort durch die Brandermittler der Kriminalpolizeistation Deggendorf kann gegenwärtig eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenaufruf

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Deggendorf um sachdienliche Hinweise. Personen, heute Nacht in der Zeit zwischen 00.15 Uhr und 00.40 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich „Hoher Steg“ gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter Tel. 0991/3896-0 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 31.10.2025, 14.45 Uhr