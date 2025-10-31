BAMBERG. Am Donnerstagmorgen belästigte ein Unbekannter im Theresienhain eine 9-Jährige. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Gegen 7.40 Uhr befand sich die Schülerin auf dem Weg zur Schule. Im Bereich des Theresienhain sprach ein unbekannter Mann das Mädchen belästigend an und entblößte sein Geschlechtsteil. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit einem schwarzen Fahrrad über die Hainstraße in Richtung Münchner Ring.

Die schockierte Schülerin wandte sich unmittelbar an einen Ansprechpartner ihrer Schule, der umgehend die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unter anderem mit dem Einsatz einer Drohne, verlief ohne Erfolg.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

zirka 45 Jahre alt

zirka 175 cm groß

west-/norddeutsches Erscheinungsbild

kurzer Vollbart

kurze braune Haare

unterwegs mit einem schwarzen Fahrrad

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.