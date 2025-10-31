KRONACH. Beamte der Polizei Kronach kontrollierten am Mittwochabend ein vollbesetztes Auto auf der Bundesstraße B85 und stellten bei den Fahrzeuginsassen Betäubungsmittel und Bargeld sicher. Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 20 Uhr war der mit vier Personen besetzte BMW auf der Bundesstraße B85 bei Kronach unterwegs. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten bei drei der 18 bis 23 Jahre alten deutschen Männern Haschisch, Ecstasy Tablette, rezeptpflichtige Tabletten sowie ein Tierabwehrspray, ein verbotenes Einhandmesser und Bargeld. Zudem stand der 19-jährige Fahrer des Autos augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen der Insassen entdeckten die Polizisten weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

Die 18, 19 und 23 Jahre alten Männer müssen sich nun wegen verschiedenen Rauschgiftdelikten strafrechtlich verantworten.