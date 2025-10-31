REGENSBURG. Am Mittwochabend kam es in Regensburg zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 27-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Abend des 29. Oktober 2025, gegen 21 Uhr, kam es in der Grünanlage an der Maximilianstraße in Regensburg zu einem Vorfall, bei dem ein äthiopischer Mann von drei bis dahin unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Tatverdächtigen fragten den Geschädigten zunächst, ob er Haschisch besitze. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde das Trio handgreiflich und entwendete ihm sein Mobiltelefon.

Nach der Tat begab sich der Geschädigte zur Polizeiinspektion Regensburg Süd, um Anzeige zu erstatten. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnten zwei Männer im näheren Umfeld festgenommen werden. Die beiden Festgenommenen, ein 17-jähriger und ein 21-jähriger Tunesier, wurden am 30. Oktober einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin die beiden tatverdächtigen Männer in Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Die Kriminalpolizei Regensburg bearbeitet diesen Fall und bittet Personen, die in der Maximilianstraße oder der angrenzenden Grünanlage am 29. Oktober, gegen 21 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.