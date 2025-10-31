PASSAU. Am Donnerstagabend (30.10.2025) wurde ein 27-Jähriger nach einer Auseinandersetzung von drei Männern geschlagen. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in der Steinbachstraße informiert. Ein 27-Jähriger traf sich dort wohl mit drei Personen um ein Auto zu kaufen. Aufgrund von Unstimmigkeiten kam es zu einer verbalen und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll der 27-jährige Afghane von den drei Männern festgehalten und unter anderem mit einem Baseballschläger geschlagen worden sein. Außerdem nahmen sie ihm Bargeld aus der Tasche und entfernen sich in einem Fahrzeug.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Beamte den Pkw feststellen und kontrollieren. Die drei Insassen, zwei deutsche Männer im Alter von 19 und 27 Jahren und ein 26-jähriger Italiener wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Außerdem ermittelt die Polizeiinspektion Passau, da der 27-Jährige Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Cannabis stand. Im Laufe des Tages erfolgt eine Vorführung beim zuständigen Amtsgericht für eine mögliche Haftprüfung.

Veröffentlicht am 31.10.2025, 13.00 Uhr