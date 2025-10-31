1786. Verkehrsunfall; eine Person verstorben – Unterhaching

Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 17:45 Uhr, parkte eine 44-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München einen Pkw, BMW, in der Grünauer Allee auf Höhe Hausnummer 16 am rechten Fahrbahnrand.

Dort wollte ein 33-Jähriger mit deutsch-griechischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München hinten auf die Rückbank des Pkw einsteigen.

Noch bevor sich der 33-Jährige im Pkw befand, fuhr die 44-Jährige mit dem Fahrzeug an, woraufhin der 33-Jährige zu Boden stürzte und vom Auto erfasst wurde.

Der 33-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Der Verkehrsunfall wurde von der Münchner Polizei aufgenommen und ein unfallanalytisches Gutachten zum genauen Hergang wurde durch die leitende Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrspolizei geführt.

1787. Raubdelikt – Unterhaching

Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 19:35 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter eine Drogerie Filiale in Unterhaching. Einer der beiden Täter richtete eine Schusswaffe auf eine Mitarbeiterin. Er forderte das Öffnen der Kassenschublade und entnahm daraus mehrere hundert Euro. Anschließend flüchteten beide unbekannte Täter zu Fuß. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und der Unterstützung der Bundespolizei, führte nicht zur Identifizierung der Täter.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

ca. 18-19 Jahre alt, ca. 1,75-1,85m groß, helle Hautfarbe, schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch; bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und Winterjacke, maskiert, mit schwarzer Schusswaffe bewaffnet

Täter 2:

ca. 18-19 Jahre alt, ca. 1,60-1,70 m groß, normale Statur, braune Augen, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, maskiert

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bahnhofsweg, Hauptstraße und Münchner Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1788. Halloween in München – Hinweise Ihrer Münchner Polizei

In der Nacht von Freitag, 31.10.2025, auf den Feiertag Allerheiligen am Samstag, 01.11.2025, findet wieder „Halloween“ statt. Hierbei ziehen ab Einbruch der Dunkelheit oft Gruppen von teilweise verkleideten jüngeren Personen los und nutzen die Nacht für Aktionen und Streiche. Insbesondere der Spruch „Süßes sonst gibt’s Saures“ findet bei entsprechenden Hausbesuchen vielfältig Verwendung.

Die Münchner Polizei weist darauf hin, dass beispielsweise das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern, das Beschmieren von Hauswänden oder auch Verkehrsschildern keine harmlosen „Streiche“ darstellen, sondern Leib und Leben von Personen gefährden können bzw. das Eigentum von anderen schädigen.

Solange aber keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden und keine Gefahrensituationen entstehen, hat die Münchner Polizei natürlich keinerlei Einwände gegen entsprechendes Feiern.