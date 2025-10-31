HALFING, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstagabend, den 30. Oktober 2025, geriet ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen in Brand. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der dabei entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zwei Polizeibeamte in Freizeit bemerkten am späten Donnerstagabend (30. Oktober 2025), gegen 22.25 Uhr, einen Brand eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens in der Bahnhofstraße in Halfing. Dies meldeten sie umgehend der Polizeieinsatzzentrale und warnten alle Anwohner um die Brandörtlichkeit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee stand ein Holzstadel, der direkt an ein Wohnhaus angebaut war, bereits in Vollbrand. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Der Stadel brannte jedoch innerhalb kürzester Zeit vollständig nieder.

Die elf Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich, unter anderem Dank des umsichtigen Eingreifens der Polizeibeamten in Freizeit, rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Aufgrund der Nähe zum ausgebrannten Stadel sind ihre Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Die Betroffenen kamen vorerst in einem Gasthaus oder bei Verwandten unter.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich aktuellen Schätzungen zufolge im mittleren sechsstelligen Eurobereich bewegen.

Die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee traf erste Maßnahmen vor Ort. Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen. Die Sachbearbeitung wird nun durch die Brandfahnder der Kriminalpolizei Rosenheim fortgeführt.

Die genauen Umstände zur Brandursache sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.