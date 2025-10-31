BAMBERG. Ein 17-Jähriger versuchte am Donnerstagabend in einem Schnellrestaurant am Bahnhof mit Falschgeld zu bezahlen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Der Jugendliche gab seine Essensbestellung in dem Schnellrestaurant auf und legte zur Bezahlung einen gefälschten Fünfzig-Euro-Schein vor. Den Angestellten fiel auf, dass es sich bei der Banknote um Falschgeld handelte und verständigten die Bundepolizei. Die Beamten übergaben den jungen Mann zur weiteren Sachbearbeitung an die Kriminalpolizei Bamberg.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Kinderzimmers des 17-Jährigen im thüringischen Bad Berka entdeckten die Beamten der Polizeiinspektion Weimar einen weiteren falschen Fünfzig-Euro-Schein mit identischer Seriennummer sowie Papierrohlinge für Falschgeld und einen entsprechenden Drucker.

Der Jugendliche muss sich nun wegen Inverkehrbringens von Falschgeld und Geldfälschung strafrechtlich verantworten.