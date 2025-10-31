LINDAU. Nach fast 40 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei wurde Erster Kriminalhauptkommissar Bernhard Merkel, Leiter der Kriminalpolizeistation Lindau, im Rahmen einer Feierstunde durch Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner in den Ruhestand verabschiedet.

Seine Karriere bei der Bayerischen Polizei begann der heute 60-jährige Bernhard Merkel im Jahr 1986. Nach Abschluss seines Studiums in der dritten Qualifikationsebene und zwei Jahren bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei wurde er Ende 1992 zur Polizeiinspektion Lindenberg versetzt. Zwei Jahre später wechselte er zur damaligen Polizeidirektion Kempten. Im Jahr 1998 kehrte er zur Polizeiinspektion Lindenberg zurück, wo er 14 Jahre lang als Dienstgruppenleiter wertvolle Erfahrungen in der Polizeiarbeit sowie in der Führung sammelte.

Im Jahr 2012 begann Bernhard Merkel seine kriminalpolizeiliche Laufbahn als stellvertretender Leiter des Kommissariats für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizeistation Lindau, wo er bereits drei Jahre später zum Kommissariatsleiter ernannt wurde. Im Jahr 2019 übernahm er schließlich die Leitung der Kriminalpolizeistation Lindau und führte fortan die Dienststelle mit großem Engagement und Fachkenntnis.

Insgesamt blickt Bernhard Merkel auf 39 Dienstjahre zurück. Seine Führungsqualitäten sowie seine Ermittlerkompetenz würdigte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner bei der Übergabe der Ruhestandsurkunde:

„Mit dem Abschied von Herrn Merkel verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit, deren Engagement, Fachkompetenz und Menschlichkeit maßgeblich zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Lindau beigetraten hat.“

Sie fügte hinzu:

„Ich danke ihm für seinen langjährigen Einsatz und wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute!“

Ab dem 01.11.2025 übernimmt der 59-jährige Erste Polizeihauptkommissar Rainer Knaak die Leitung der Kriminalpolizeistation Lindau. Der bisherige stellvertretende Leiter der Grenzpolizeiinspektion Lindau bringt eine langjährige kriminalpolizeiliche Erfahrung mit. Nach seinem Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene war er über zwei Jahrzehnte als Ermittler bei der Kriminalpolizeistation Lindau tätig. Nach einer einjährigen Verwendung als stellvertretender Leiter der Grenzpolizei Lindau kehrt er nun als Dienststellenleiter der Kriminalpolizeistation Lindau zurück.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner:

„Mit Rainer Knaak erhält die Kriminalpolizeistation Lindau eine erfahrene Führungskraft die bereits bestens mit den örtlichen Strukturen vertraut ist und kriminalpolizeiliche Erfahrung mitbringt. Ich wünsche ihm für sein neues Aufgabenfeld viel Glück und alles Gute.“

