PASSAU. Am Mittwochnachmittag (29.10.2025) konnten Fahnder bei einer Kontrolle ein gestohlenes Fahrzeug sicherstellen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau.

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr kontrollierten Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Passau in der Nähe der Schanzlbrücke einen Toyota mit französischer Zulassung. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und des Fahrers stellten die Beamten fest, dass zu dem Pkw eine aktuelle Fahndungsausschreibung aus Frankreich besteht. Der Toyota wurde wohl am selben Tag in Frankreich entwendet. Der Fahrer, ein 17-jähriger Franzose konnte zudem keine Fahrerlaubnis nachweisen. Der Pkw wurde sichergestellt und der 17-Jährige wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Gestern (30.10.2025) wurde der 17-Jährige beim zuständigen Amtsgericht in Passau vorgeführt. Die Generalstaatsanwaltschaft München hat einen Sicherungsbefehl zur Auslieferung beantragt. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht am 31.10.2025, 09.50 Uhr