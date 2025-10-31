Drei Tage später waren die Fahnder am 20. Oktober erneut erfolgreich. Wiederrum an der Tank- und Rastanlage in Piding erweckte ein VW Multivan mit polnischer Zulassung das Interesse der Pidinger Fahnder. Besetzt war der Kleinbus mit einem deutschen Pärchen, das auf dem Weg nach Kroatien war. Auch an diesem Fahrzeug konnten Veränderungen an Fahrgestellnummer und Typenschild entdeckt werden. Hier gestaltete sich die Identifizierung des Fahrzeugs schwierig, da sämtliche verdeckten Datenträger durch die Täter - die meist professionell organisierten Täterbanden zuzuordnen sind - entfernt wurden. Aufgrund der noch professionelleren Arbeit der Pidinger Kfz-Fahnder konnte dennoch die originale Fahrgestellnummer ermittelt werden. Eine Abfrage im Fahndungscomputer ergab eine Diebstahlsmeldung aus Deutschland. Der Multivan mit einem geschätzten Zeitwert von 40.000 Euro wurde im Jahr 2022 in Berlin entwendet. Als Datenspender zur Manipulation des entwendeten Busses diente ein baugleiches Fahrzeug, das einige Jahre zuvor bei einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Ingolstadt so schwer beschädigt wurde, dass ein Wiederaufbau nicht mehr möglich und eine Verschrottung notwendig war.

Die Ermittlungen zu allen drei Fällen werden durch die Kriminalpolizei Traunstein und der Ermittlungsgruppe der GPI Piding in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein und den jeweiligen Behörden in den Diebstahlsorten geführt.

Neben den durchaus sehenswerten Aufgriffen von entwendeten Fahrzeugen konnte im Einsatzzeitraum zudem diverse weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittel-, Waffen- und Straßenverkehrsgesetz, sowie dem Strafgesetzbuch aufgedeckt werden. Außerdem konnten mehrere Fahndungstreffer festgestellt und ein Haftbefehl vollstreckt werden.