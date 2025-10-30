Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer in Kempten

KEMPTEN. Am 30.10.2025 ereignete sich gegen 18:40 Uhr im Stadtgebiet Kempten ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 24-jähriger deutscher Pkw-Fahrer befuhr den Adenauerring vom Berliner Platz kommend in Richtung Klinikum Kempten auf dem linken Fahrstreifen. Ein 12-jähriger deutscher behelmter Fahrradfahrer befuhr den Radweg am linken Fahrbahnrand der Memminger Straße in Richtung Lotterbergstraße und überquerte den Adenauerring auf dem Fahrradweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Pkw-Fahrer berechtigt in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der 12-jährige Fahrradfahrer überquerte bei „Rotlicht“ den Adenauerring. Auf dem linken Fahrstreifen des Adenauerrings, im Kreuzungsbereich, kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch den Aufprall wurde der 12-jährige Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimation an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurden zwei weitere Pkw, durch umherfliegende Fahrzeugteile, beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. An den Rettungsmaßnahmen waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Kempten beteiligt. Die Kreuzung Adenauerring/Memminger Straße blieb während den Rettungsmaßnahmen/Unfallaufnahme für ca. vier Stunden voll gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Kempten mit Unterstützung umliegender Dienststellen. Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten, ein Sachverständiger eingebunden. (VPI Kempten)

