WETTSTETTEN, LKR. EICHSTÄTT. In der Nacht von 29. auf den 30. Oktober 2025 kam es in Wettstetten, Am Nordring 17, zu einem Brand an einem freistehenden Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Nach ersten Ermittlungen befand sich der Brandherd im Außenbereich des Gebäudes, an einem Fenster im Erdgeschoss und konnte von der 84-jährigen Bewohnerin selbstständig gelöscht werden. Der Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren, vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet um Hinweise.

Personen, die in der Zeit von Mittwoch, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 06:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen an dem Wohngebäude bzw. in der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, diese unter 0841/93430 zu melden.